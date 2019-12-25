В Ленобласти задержали мужчину, который насильно заставил свою 18-летнюю возлюбленную взять для него кредит

Он избивал её и удерживал в квартире.

Сотрудники уголовного розыска Волховского района оперативно задержали подозреваемого в вымогательстве у 18-летней студентки. Об этом рассказали в региональном МВД.

В полицию 19 марта обратилась 18-летняя студентка техникума сообщив, что в период с 16 по 17 марта её 39-летний сожитель, угрожая распространением ее интимных фото и видео, избивая ее и насильно удерживая в квартире на улице Ломоносова, заставил взять для него кредит на сумму 170 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство).

Подозреваемый попытался скрыться от уголовной ответственности за совершенное преступление, однако полицейские оперативно задержали его и доставили в отдел полиции. Задержанный полностью изобличен в содеянном.

Фото: Piter.tv