В Петербурге задержали подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью стоимостью 9 млн рублей

Он уже отбывал наказание за совершение серии аналогичных преступлений в период с 2006 по 2016 годы.

Угрозыск Петербурга задержал подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью. Как уточнили в МВД, 58-летний мужчина уже отбывал наказание за совершение серии аналогичных преступлений в период с 2006 по 2016 годы, однако, выйдя на свободу, взялся за старое.



Фото: МВД

Установлено, что задержанный, выйдя на свободу после отбывания реального срока лишения свободы, вновь решил вернуться к криминальному заработку. Он подыскал троих сообщников, совместно с которыми нашел жилое помещение на улице Асафьева, собственник которого относится к категории социально незащищенных слоев населения. Путем серии подделок документов сообщники изготовили договор купли-продажи квартиры и совершили сделку якобы от имени собственника, в результате чего владельцу недвижимости был причинен ущерб на сумму более 9 млн рублей.

Трое подельников организатора были задержаны полицией еще осенью 2024 года.

Ранее во Всеволожске несовершеннолетняя передала мошенникам 7,6 миллиона рублей семейных сбережений.

Фото: Piter.tv