52-летний петербуржец подозревается в изнасиловании знакомой на Беговой улице

Подозреваемый был задержан у дома 31 по Приморскому проспекту.

Полицейские задержали жителя Выборгского района Петербурга по подозрению в изнасиловании знакомой. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 29 июля поступило сообщение от 46-летней жительницы дома 9 по Беговой улице о том, что она подверглась противоправным действиям под угрозой применения к ней насилия.

По подозрению у дома 31 по Приморскому проспекту задержан 52-летний житель Выборгского района Петербурга.

Установлено, что 29 июля около трёх часов ночи он находился в квартире своей 46-летней знакомой в доме по Беговой улице, где с применением физической силы изнасиловал её, после чего покинул место происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. "б" ч. 2, ст.131, п. "б" ч. 2 ст.132 УК РФ.

Ранее был задержан рецидивист по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки в лесополосе на юге Петербурга.

Фото: Piter.tv