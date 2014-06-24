В Петербурге задержали мужчину, который во время развода с женой в 2020 году украл дочь

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство).

К петербургскому следователю доставили мужчину, который во время развода с женой в 2020 году украл дочь и вывез её за границу. Об этом рассказали в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

В марте 2020 года мужчина в ходе бракоразводного процесса увез из дома дочь и скрывался с ней, меняя внешность и места пребывания. По данному факту следователями в отношении мужчины расследовалось уголовное дело.

Недавно мужчина был выдворен с территории иностранного государства, где был задержан за подделку документов, после чего передан сотрудникам СК России и доставлен на допрос к следователю. Вину в содеянном мужчина признал. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство).

Следователями продолжается расследование уголовного дела.

Видео: Telegram/ Питерский Следком