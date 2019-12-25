  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полицейские задержали петербуржца, подозреваемого в изнасиловании девочки в 1993 году
Сегодня, 12:02
190
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Полицейские задержали петербуржца, подозреваемого в изнасиловании девочки в 1993 году

0 0

В мае 1993 года неизвестный изнасиловал 11-летнюю девочку на чердаке дома по Среднему проспекту ВО.

Петербургские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 20-летней давности. Об этом сообщила пресс-служба МВД по городу и области.

В мае 1993 года неизвестный изнасиловал 11-летнюю девочку на чердаке дома по Среднему проспекту ВО.

Подозреваемого задержали лишь 21 апреля 2022, сейчас ему 60 лет, он был неоднократно судим. Мужчина изобличен в совершении преступления 28-летней давности.

Также стало известно, что в Петербурге неизвестные шантажируют 16-летнего подростка интимными фото.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, ребенок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии