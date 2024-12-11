В Петербурге задержали любителя езды без номеров

Рано утром 30 января в поле зрения камер видеонаблюдения попал автомобиль Hyundai Solaris, двигавшийся от проспекта Передовиков в сторону Ладожского вокзала. В районе дома 2 по проспекту Косыгина водитель легковушки, остановившись на светофоре, вышел из автомобиля и снял задние номерные знаки, положил их в багажник.

В Петербурге инспекторы дорожной полиции задержали любителя езды без номеров. Водитель снял с кузова номер для того, чтобы проехать по "выделенной" полосе общественного транспорта. Подробности рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Рано утром 30 января в поле зрения камер видеонаблюдения попал автомобиль Hyundai Solaris, двигавшийся от проспекта Передовиков в сторону Ладожского вокзала. В районе дома 2 по проспекту Косыгина водитель легковушки, остановившись на светофоре, вышел из автомобиля и снял задние номерные знаки, положил их в багажник, сел за руль и выехал на "выделенную" полосу для общественного транспорта.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно установили личность правонарушителя. Им оказался 30-летний уроженец Ростовской области, оператор энергомашиностроительной компании.

В тот же день указанный автомобиль был остановлен сотрудниками ГАИ в Кудрово. Выяснилось, что задний номер закреплен на магнитах. Инспекторам ДПС автовладелец пояснил, что якобы не знал, что установка на машину номера на магнитных рамках является нарушением, а также заверил, что такое поведение на автодороге позволил себе впервые.

Автомобилист привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ (управление ТС с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть) и по статье 12.17 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству).

Кроме этого, он был доставлен на экспертизу для проверки на наличие в организме запрещенных веществ.

Автомобиль был изъят и помещен на специальную стоянку в связи с подозрением на наличие изменений в номерных агрегатах. В случае подтверждения автовладельца ждет уголовная ответственность по статье 326 УК РФ.

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