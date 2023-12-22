Полиция задержала грабителей, проникших в квартиру петербуржца под видом курьеров

Под угрозой применения физического насилия они потребовали от 21-летнего жильца пароль от криптокошелька.

Полицейские задержали грабителей, проникших в квартиру на Кременчугской улице под видом курьерской доставки. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 11 марта двое неизвестных под предлогом курьерской доставки проникли в квартиру дома 13 по Кременчугской улице. Уже в квартире под угрозой применения физического насилия они потребовали от 21-летнего жильца пароль от криптокошелька. Получив отказ, они похитили у петербуржца IPhone 15 стоимостью 150 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

По подозрению в совершении этого преступления 21 марта были задержаны двое петербуржцев – 20 и 22 лет.

Фото: МВД; Piter.tv