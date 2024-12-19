В Петербурге задержаны вымогатели из Вологодской области: жертвой стал турист из Турции

Оперативники задержали всех четверых фигурантов: двоих мужчин (30 и 35 лет) и двух девушек (19 и 21 год). Старший из мужчин ранее трижды был судим.

Сотрудники полиции Центрального района Петербурга задержали четверых жителей Вологодской области, подозреваемых в вымогательстве у гражданина Турции. Инцидент произошел 7 декабря. Иностранец, прибывший в город как турист, оказался в квартире на 2-й Советской улице после переписки с двумя девушками. Однако знакомство приобрело криминальный оборот: девушки потребовали от мужчины достать наркотики, а позже в квартиру вошли двое мужчин.

Туриста избили и потребовали 1,3 млн рублей, угрожая вызвать полицию и обвинить в хранении наркотиков. Иностранцу удалось передать сообщение другу, который вызвал полицию.

Оперативники задержали всех четверых фигурантов: двоих мужчин (30 и 35 лет) и двух девушек (19 и 21 год). Старший из мужчин ранее трижды был судим.

Параллельно возбуждено дело против друга потерпевшего, который доставил запрещенные вещества на место по его просьбе. Все участники событий арестованы. Следствие предполагает, что у задержанных могут быть и другие жертвы.

Ранее в Шушарах задержали участников этнической преступной группы вымогателей.

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