Зацепер на крыше "Сапсана" в Обухово оказался жив и пьян

Молодой человек был снят с подвижного состава и передан врачам, после чего помещен в камеру.

В связи с широким резонансом в социальных сетях, вызванным инцидентом вечером 19 августа, УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу официально разъяснило ситуацию. Сообщения о гибели человека на крыше поезда "Санкт-Петербург — Москва" не подтвердились.

Установлено, что в 21:00 при остановке высокоскоростного состава на станции Обухово сотрудники транспортной полиции обнаружили на крыше вагона живого 29-летнего жителя Ленинградской области. В ходе проверки с участием медиков скорой помощи выяснилось, что мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. При спуске он подавал речевые и двигательные реакции. Телесных повреждений, характерных для падения с высоты или удара током, у него не зафиксировано.

Молодой человек был снят с подвижного состава и передан врачам, после чего помещен в камеру. Правоохранители отметили, что задержанный ранее уже неоднократно привлекался к ответственности за подобные действия.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ ("нарушение правил поведения на ж/д транспорте"), ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ ("неисполнение требований транспортной безопасности") и ст. 20.21 КоАП РФ ("появление в общественном месте в состоянии опьянения"). Из-за инцидента движение поездов было задержано на 1 час 26 минут.

Ранее мы сообщили о том, что юный зацепер упал с автобуса в Приморском районе.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)