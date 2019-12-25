На крыше "Сапсана", следовавшего в Петербург, нашли погибшего зацепера

На место случившегося прибыли экстренные службы.

Сегодня, 10 сентября, на крыше "Сапсана", который мчался в Петербург, нашли мертвого зацепера. Поезд остановился на станции Угловка. На место случившегося прибыли экстренные службы, сотрудники МЧС сняли тело мужчины с состава. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.



Выяснилось, что поезд остановили в 12:01. Спустя 46 минут состав отправился в путь. Он прибыл в пункт назначения с опозданием на 30 минут.

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Пресс-служба ОЖД

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Фото: Piter.tv