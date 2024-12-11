На станции "Дачное" полицейские выявили подростка-зацепера

Подросток попытался "зацепиться" за хвостовой вагон электропоезда "Ораниенбаум-1 – Санкт-Петербург (Балтийский вокзал)".

В Санкт-Петербурге транспортные полицейские провели профилактический рейд на железнодорожной станции "Дачное".

В рамках мероприятия транспортные полицейские напомнили жителям и гостям Санкт-Петербурга о правилах безопасного поведения на объектах транспортной инфраструктуры. Правоохранители предупредили, что переходить стальную магистраль необходимо в строго установленном для этого месте, убедившись в отсутствии движущегося состава. Транспортные полицейские обратили внимание пассажиров на то, что капюшон, громкая музыка в наушниках и гаджет в руках также может стать причиной несчастного случая.

Во время профилактического мероприятия инспекторами отделения по делам несовершеннолетних был выявлен юноша-зацепер. Подросток попытался "зацепиться" за хвостовой вагон электропоезда "Ораниенбаум-1 – Санкт-Петербург (Балтийский вокзал)". Полицейские вовремя заметили юношу и предотвратили возможную трагедию. Стражи правопорядка провели с юным нарушителем профилактическую беседу. Законный представитель подротска правонарушителя был привлечен к административной ответственности по ч. 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

Фото: пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте