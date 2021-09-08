На станции Новая Охта с электрички сняли 11-летнего зацепера

Зацепившись за электропоезд на железнодорожной станции Ручьи, подросток проехал одну станцию до Новой Охты (Мурино).

В ходе профилактического рейда на железнодорожных станциях Девяткино – Ручьи полицейские выявили зацепера. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО).

В ходе профилактического рейда на железнодорожных станциях Девяткино – Ручьи сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних транспортной полиции выявлен 11-летний житель Петербурга. Мальчик находился на хвостовой части электропоезда, следующего по маршруту "Санкт-Петербург – Приозерск". Зацепившись за электропоезд на железнодорожной станции Ручьи, подросток проехал одну станцию до Новой Охты (Мурино).

Транспортные полицейские провели с юным правонарушителем беседу. В отношении законного представителя несовершеннолетнего составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иным законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Фото: Piter.tv