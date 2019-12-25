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На Московском вокзале с поезда сняли 22-летнего зацепера
Сегодня, 11:18
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Московском вокзале с поезда сняли 22-летнего зацепера

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За административное правонарушение на молодого человека наложен штраф в размере пяти тысяч рублей.

На Московском вокзале полицейские сняли с поезда зацепера, который следовал между вагонами высокоскоростного поезда "Москва – Санкт-Петербург". Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Нарушителем оказался 22-летний неработающий петербуржец. Полицией было установлено, что молодой человек на протяжении шесть лет занимается зацепингом и неоднократно привлекался за это к административной ответственности.

За административное правонарушение на молодого человека наложен штраф в размере пяти тысяч рублей.

Недавно в Ленобласти сотрудниками транспортной полиции были выявлены зацеперы.

Фото: Piter.tv

Теги: зацепер, московский вокзал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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