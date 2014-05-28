В Ленобласти сотрудниками транспортной полиции выявлены зацеперы

Оказалось, что 19-летние москвичи с туристической целью планировали посетить Петербург, но денег на билеты у них не оказалось.

Сотрудниками транспортной полиции выявлены зацеперы, которые следовали между вагонами высокоскоростного поезда сообщением "Москва – Санкт-Петербург". Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Оказалось, что 19-летние москвичи с туристической целью планировали посетить Петербург, но денег на билеты у них не оказалось.

Также на станции Рощино был снят 29-летний молодой человек, который передвигался в хвостовой части вагона грузового поезда. Таким опасным способом он решил себя развлечь.

На молодых людей составлены административные протоколы по ч.1 ч. 1 с. 11.17 КоАП "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте". Данный вид нарушения предусматривает штраф до четырех тысяч рублей.

Фото: Piter.tv