В Ленобласти зарегистрировали 133 новых случая заражения COVID-19

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 133 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщил 8 марта Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
По выздоровлению за сутки были выписаны 118 человек. По информации штаба, за сутки стало известно о смерти 8 человек.
Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 37 147 случаев заболевания вирусной инфекцией, по выздоровлению выписали 37 147, 711 человек погибли. "Активных" заболевших – 2367.
Фото: Piter.TV
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