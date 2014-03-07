В Ленобласти зарегистрировали 133 новых случая заражения COVID-19

По информации штаба, за сутки стало известно о смерти 8 человек.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 133 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщил 8 марта Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 118 человек. По информации штаба, за сутки стало известно о смерти 8 человек.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 37 147 случаев заболевания вирусной инфекцией, по выздоровлению выписали 37 147, 711 человек погибли. "Активных" заболевших – 2367.

Фото: Piter.TV