За 6 лет в Петербурге снизилась заболеваемость туберкулезом более чем на 50%

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о том, что за 6 лет заболеваемость туберкулезом снизилась более чем на 50%. Число вновь выявленных случаев уменьшилось на 35%, сообщили в Смольном.

В Петербургском научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии помощь получают каждый день свыше 35 тыс. человек из 84 субъектов и ближнего зарубежья. Количество случаев оказания помощи по ОМС выросло в пять раз.

В Сестрорецке планируется строительство многопрофильного научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи. Речь идет об учреждении нового типа, способного разрабатывать, апробировать и транслировать результаты научных исследований в практическое здравоохранение. Центр ориентируют на помощь жителям Северо-Западного региона.

Фото: unsplash (CDC)