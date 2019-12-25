Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве и Петербурге выросла на 16%

Превышение средних показателей заболеваемости наблюдается в 40 регионах страны.

За минувшую неделю в России отмечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 20,1%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. За этот период зарегистрировано более 471 тысячи новых случаев заболевания.

Превышение средних показателей заболеваемости наблюдается в 40 регионах страны. Наибольшее количество случаев приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург — в этих регионах сосредоточено 16,2% всех заболевших.

Помимо этого, зарегистрировано свыше 25 тысяч новых случаев COVID-19, что на 17,3% выше по сравнению с предыдущей неделей.

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