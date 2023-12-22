Спасатели вывели из леса заблудившегося мужчину в районе деревни Хвалово

От медицинской помощи мужчина отказался.

В Волховском районе Ленобласти спасатели помогли выйти из леса заблудившемуся мужчине. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба Ленинградской области.

Вечером 31 марта дежурной смене поисково-спасательного отряда города Новая Ладога поступила информация о заблудившемся мужчине в лесном массиве в районе деревни Хвалово.

Спасатели вывели пострадавшего из леса и доставили в деревню Коленец. От медицинской помощи мужчина отказался.

На прошлой неделе на льду Ладожского озера в районе деревни Кириково нашли людей, потерявших сознание.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО