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На льду Ладожского озера в районе деревни Кириково нашли людей, потерявших сознание

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Мужчины находились в палатке в 500 метрах от берега.

На Ладожском озере прошла спасательная операция в районе деревни Кириково. Двое мужчин потеряли сознание на льду озера. Их удалось спасти. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Инцидент произошел сегодня, 27 марта. На место случившегося прибыла смена поисково-спасательного отряда города Новая Ладога. Спасатели нашли мужчин в палатке в 500 метрах от берега на льду озера.

Пострадавших доставили на берег и передали сотрудникам скорой помощи. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в ДТП на Парашютной улице пострадал 11-летний ребёнок.

Видео: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: кириково, ладога, люди без сознания, мужчины на льду
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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