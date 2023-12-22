На льду Ладожского озера в районе деревни Кириково нашли людей, потерявших сознание

Мужчины находились в палатке в 500 метрах от берега.

На Ладожском озере прошла спасательная операция в районе деревни Кириково. Двое мужчин потеряли сознание на льду озера. Их удалось спасти. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Инцидент произошел сегодня, 27 марта. На место случившегося прибыла смена поисково-спасательного отряда города Новая Ладога. Спасатели нашли мужчин в палатке в 500 метрах от берега на льду озера.

Пострадавших доставили на берег и передали сотрудникам скорой помощи. Подробности уточняются.

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Видео: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО