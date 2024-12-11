На Ладожском озере заблудились двое мужчин

Спасатели обнаружили пострадавших и доставили их на берег к машине.

В районе Кобоны прошли поисковые работы, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Уточняется, что ночью 28 января в службу поступила заявка от двоих мужчин. Они не могли вернуться со льда Ладожского озера.

На поиски заблудившихся выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Спасатели обнаружили пострадавших и доставили их на берег к машине.

Ранее волонтеры нашли 16-летнего подростка, пропавшего в Буграх. Юноша покинул дом и не вернулся.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти