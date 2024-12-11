  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Ладожском озере заблудились двое мужчин
Сегодня, 11:43
40
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Ладожском озере заблудились двое мужчин

0 0

Спасатели обнаружили пострадавших и доставили их на берег к машине.

В районе Кобоны прошли поисковые работы, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

Уточняется, что ночью 28 января в службу поступила заявка от двоих мужчин. Они не могли вернуться со льда Ладожского озера.

На поиски заблудившихся выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Спасатели обнаружили пострадавших и доставили их на берег к машине. 

Ранее волонтеры нашли 16-летнего подростка, пропавшего в Буграх. Юноша покинул дом и не вернулся. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: ладожское озеро, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии