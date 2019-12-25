Сотрудник метрополитена Петербурга пробежал 65 км в честь юбилея городской подземки

Праздничный забег пришлось перенести с ноября на май.

Сотрудники метрополитена Петербурга приняли участие в забеге в честь 65-летия метро. Об этом рассказала пресс-служба подземки.

К финишу пришли 8 человек. Всю дистанцию в 65 км преодолел только один человек — электромеханик дистанции номер 2 Службы сигнализации, централизации и блокировки Эдуард Пелля. Он бежал 7 часов. На маршруте было несколько остановок. Последний этап проходил по маршруту "красной" ветки — от станции "Автово" до "Площади Восстания". На финише их встретил начальник метрополитена Евгений Козин, дочь первого начальника нашей подземки Нина Новикова, волонтеры и болельщики.

Напомним, что юбилей у метро Петербурга был в 2020 году. Тогда в честь даты запустили тематический состав "Эпохи метро".

Фото: Telegram / Метро. Повседневности