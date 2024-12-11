Петербуржец предстанет перед судом за угрозу убийством медикам

Петербуржец, угрожавший убийством работникам скорой помощи, предстанет перед судом. Об этом рассказала прокуратура Выборгского района.
По версии следствия, 25 ноября 2024 года скорую вызвали к дому 13 корпус 1 по улице Руднева. После оказания медицинской помощи, фельдшер вернулся к автомобилю, где его ожидал водитель. В какой-то момент на врача и водителя налетел с ножом мужчина, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Нападавший размахивал ножом перед работниками скорой, высказывая в их адрес угрозы убийством. Водитель скорой помощи смог взять мобильный телефон и вызвать полицию. Вскоре 46-летний обвиняемый попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии.
Обвиняемый полностью признал вину, однако объяснить свой поступок не смог, сообщил, что был очень пьян.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: прокуратура СПб
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