За могилой писательницы Лидии Чарской в Петербурге ухаживают читатели

В 1897 году Лидия поступила на драматические курсы Императорского Санкт-Петербургского театрального училища.

31 января отмечается 150-летие со дня рождения известной русской детской писательницы и актрисы Лидии Чарской. "Петербургский дневник" опубликовал материал, посвященный её жизни и творческому пути, а также раскрывает подробности поиска её могилы.

Лидия Чарская родилась в 1875 году в семье офицера лейб-гвардии егерского полка Алексея Александровича Воронова и его супруги Антонины Дмитриевны Крахоткиной. Её мать скончалась при родах, и девочку воспитывали сестры матери. В возрасте 11 лет Лидия была отправлена на обучение в Павловский институт благородных девиц, ныне известный как гимназия № 209. Воспоминания об учёбе в институте легли в основу её будущих произведений. Уже с 15 лет Лидия вела дневник, фрагменты которого впоследствии были опубликованы как её дебютная работа "Записки институтки".

В 1897 году Лидия поступила на драматические курсы Императорского Санкт-Петербургского театрального училища. Во время обучения она впервые использовала псевдоним Чарская, вдохновленный словами "чары" и "очарование". В 1900 году её приняли на службу в Императорские театры, а спустя год она начала выступать в Александринском театре, где оставалась вплоть до 1924 года. Однако скромная зарплата заставляла её искать дополнительный источник дохода, и она обратилась к литературной деятельности.

Первый сборник рассказов "Записки институтки" принес ей широкую известность. Согласно исследованию Московского общества распространения знаний, проведенному в 1911 году, произведения Чарской входили в топ любимых авторов детей наряду с такими классиками, как Пушкин и Гоголь.

За 20 лет творчества Лидией Чарской было создано 80 повестей, 20 сказок и 200 стихотворений. Однако после Октябрьской революции её работы попали под запрет, а сама писательница столкнулась с трудностями в публикации своих произведений. Ей удалось выпустить несколько небольших книг для детей под псевдонимом "Н. Иванова". Некоторое время она сотрудничала с журналом "Новый Робинзон" вместе с Самуилом Маршаком, но их совместная работа оказалась непродолжительной.

В 1924 году Чарская оставила сцену и жила на актёрскую пенсию, которую помог получить Корней Чуковский, несмотря на критическое отношение к творчеству писательницы. В те годы в советских школах проводились "судебные процессы" над её произведениями, а книги Чарской были изъяты из библиотек как несоответствующие идеологии. Тем не менее, в 1933 году Надежда Крупская выступила против запрета на её книги, полагая, что такой шаг лишь усиливает интерес к ним. Критики отмечали, что, несмотря на попытки вытеснить Чарскую из литературы, её произведения продолжали читать и любить.

Литературовед, доктор филологических наук, профессор Евгения Путилова (1923–2018) сыграла ключевую роль в возвращении Лидии Чарской в круг детского чтения в современной России. Случайно обнаружив произведения Чарской в подшивках журнала "Задушевное слово", она написала первую за долгое время статью о писательнице, а позднее составила и выпустила её первый сборник, сопроводив его предисловием.

Путилова подчёркивала, что герои Чарской часто оказываются в одиночестве, сталкиваются с тяжелыми испытаниями, но сохраняют верность истине и не предают свои принципы. Одним из лучших произведений писательницы она считала повесть "Княжна Джаваха", где главная героиня была похоронена на Новодевичьем кладбище, и читатели искренне верили, что Нина Джаваха существовала в реальности.

Поиск могилы Лидии Чарской оказался столь же загадочным, как и история с могилой Нины Джавахи. Долгое время считалось, что Чарская умерла в Адлере и похоронена на Православной улице в Сочинском районе, а в Петербурге находился лишь кенотаф. Однако Евгения Путилова утверждала, что в силу своего социального статуса и проблем со здоровьем Чарская не могла покинуть город и умерла в Ленинграде в 1937 году в возрасте чуть старше шестидесяти лет. Её тело нашли через несколько дней после смерти в пустой квартире, где на рваных обоях был записан номер телефона писателя Михаила Зощенко, возможно, пытавшегося оказать помощь писательнице.

Похоронили Чарскую две соседки на Смоленском кладбище. Заместитель главы Сочи Анатолий Рыков подтвердил предположение Путиловой, заявив, что на Православной улице покоится другая женщина с теми же именем и фамилией, а документов о захоронении Чарской в Адлере не существует.

Когда могила Чарской была найдена на Смоленском кладбище, Евгения Путилова взяла на себя заботу о её сохранности, оформив захоронение на своё имя. После её смерти в 2018 году памятник стал охраняемым государством объектом культурного наследия. В Специализированной службе по вопросам похоронного дела подтвердили, что могила Лидии Чарской находится под охраной государства.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) сообщил, что могила писательницы внесена в единый государственный реестр объектов культурного наследия под номером 781510196970036. Могила расположена в восточной части кладбища на Рождественской дорожке и представляет собой бетонную раковину с мраморной крошкой и ажурным четырехконечным чугунным крестом. На кресте закреплен овальный фотопортрет Чарской с надписью: "Чарская Л. А. 1875 – 1937". Могила окружена металлической оградой, а эксплуатацией и содержанием занимается специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела.

Поклонники творчества Чарской также поддерживают уход за её могилой. Некрополист Вячеслав Савицкий отмечает, что посетители продолжают приходить к месту захоронения писательницы, ухаживают за ним и поддерживают его в порядке.

Фото: Роман Пименов/ "Петербургский дневник"