За час до: Piter TV на концерте группы "Марсель"

В рамках музыкальной рубрики "За час до" Piter TV побывали на концерте у известной петербургской группы "Марсель" и поговорили с фронтменом Степой о гранях творчества.

Ваша группа появилась еще в студенчестве при Университете культуры и искусств. Расскажите, как это было?

Я вернулся тогда, помню, со съемок фильма "Грозовые ворота" и приехал в общежитие. Мои друзья в какой-то момент пошли в курилку, взяли гитару с собой, и я начал петь песни свои, как и в прошлом году, когда я приехал туда на первый курс, а это был второй.

Начал петь свои песни, мы веселились, шутили, и в какой-то момент я поднял голову и понял, что весь лестничный пролет – это были девчонки-первокурсницы, которые просто хлопали, орали и подпевали неизвестным им песням.

И когда толпа разошлась, появился Митя, вот реально, это абсолютная правда (смеется). Появился Митя и говорит: "Здорова, меня зовут Митя, мы тут с ребятами-первокурсниками создали коллектив, группу инструментальную. У тебя прикольные песни. Давай, может, ты завтра придешь на репетицию? И мы вместе с тобой попробуем их сделать". Я сказал: "Да, круто, естественно давайте". На следующий день пришел туда, к ним в комнату, к Руслану Гаджимуратову, и с этого и началась история группы "Марсель".

Как появилось такое название?

Когда мы собрались, в нашей группе было пять человек и получалось, что можно было расшифровать как Митя, Александр, Руслан, Степа, Евгений, а Л – это Live, живой звук.

Почему большинство ваших песен именно про любовь? Причем часто они грустные.

Жизнь – не сахар, как говорится. Про любовь, не знаю, я часто об этом думаю, и пока что не нашел какого-то ответа.

Наверное, любовь для меня – это что-то главное в моей жизни.

А то, что она грустная порой... а разве бывает веселая любовь? Я что-то не встречал никогда. Наверное, ответом на этот вопрос будет название моего предпоследнего альбома, которой называется "О любви, печали и радости".

Как обычно вы готовитесь к концертам? Что происходит в гримерке?

Так у нас здесь обычно шумно. Когда можно было, кальяны курили. Дымно, шумно, весело. Я всегда на стрессе, это вообще классика. И, кстати, это вообще не важно, какой город. Перед концертом у меня всегда начинается какой-то мандраж, и мне кажется, что если мандража не будет, то это, наверное, какой-то конец будет. Я по крайней мере почувствую, что что-то пошло не так.

То есть для меня лично каждый концерт – это как проверка какая-то себя самого на прочность.

Какую песню в вашем творчестве вы считаете самой важной?

Как показывает время, как показывает мой инстаграм, это "Эта песня для тебя". Это, наверное, самая важная песня в нашем творчестве. В первую очередь, потому что столько поклонников, сколько есть у этой песни, нет у остальных наших песен. Я могу ошибаться, может быть, "Предубеждение и гордость". Тоже одна из наших важных.

Расскажите про вашу новую новогоднюю песню.

Она обязательно станет хитом, потому что она самая крутая новогодняя песня, которая выходила за последние 10-15 лет у нас в России. Согласен, сложно сочинить хорошую новогоднюю песню после "Дискотеки Аварии". Но сейчас такой стремительный мир, и сейчас быстро забывают старых героев, поэтому нужно именно в сердечко попадать.

Видео: Piter.tv / Мария Шилина, Маргарита Чкадуа, Ксения Александрова

Фото на обложке: Эдуард Фазлетдинов