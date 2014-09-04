  1. Главная
Юрлицо оштрафовано на 50 тыс. рублей по постановлению прокурора в Петербурге
Сегодня, 15:46
Юрлицо оштрафовано на 50 тыс. рублей по постановлению прокурора в Петербурге

Компанию привлекли к ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ.

Прокуратура Петроградского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Как рассказали в надзорном ведомстве в пятницу, 6 марта, коммерческая организация после заключения трудового договора не направила уведомление о принятии на работу экс-госслужащего в адрес бывшего работодателя.  

По постановлению прокурора юридическое лицо привлекли к ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ: компания оштрафована на 50 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: замдиректора петербургской школы №627 попала под дело о взятке в 924 тыс. рублей. По версии СК РФ, преступная схема начала действовать в июне 2022 года. Женщина вступила в сговор с заведующим хозяйством, который предложил поставщику содействие в беспрепятственной приемке товаров и преимущество на электронных торгах. В отношении фигурантки ввели запрет определенных действий. 

Фото: Piter.TV 

Теги: коррупция, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

