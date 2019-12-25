На части Юнтоловского проспекта установили 48 современных светодиодных светильников

При выполнении работ применяется оборудование российского производства.

Завершены работы по замене натриевых светильников на светодиодные на участке Юнтоловского проспекта (от Ивинской улицы до Гладышевского проспекта). На объекте установлено 48 новых современных фонарей. Теперь проспект освещают 76 светодиодных светильников, размещенных на 68 опорах. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

При выполнении работ применяется оборудование российского производства. Современные фонари позволяют снизить расход электроэнергии почти в два раза. Установленные светильники нового поколения более безопасны, долговечны и надежны в эксплуатации.

В 2022 году современные фонари осветят территории 4 кварталов и 4 улиц.

Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению