В Петербурге Русский музей отмечает 130-летие

В настоящее время коллекция учреждения насчитывает более 440 тыс. шедевров.

Русский музей отмечает 130-летие в Петербурге. В апреле 1895 года император Николай II подписал Именной Высочайший Указ "Об учреждении особого установления под названием "Русского Музея Императора Александра III", сообщили в Смольном.

В настоящее время коллекция учреждения насчитывает более 440 тыс. шедевров.

Здесь трудятся блестящие реставраторы, возвращающие уникальные экспонаты буквально из небытия. Методическая служба Русского музея курирует работу всех художественных музеев России. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В прошлом году музей опередил крупнейшие художественные собрания мира по посещаемости. Выставка Василия Сурикова принесла ему рекорд посещаемости за всю историю – 334 тыс. человек. Экспозиции "Великий Карл" и "Виктор Васнецов" уже увидели порядка 700 тыс. посетителей.

К 9 мая в Русском музее заработает выставка "Страна побед".

Ранее мы рассказывали о том, что скончался директор музея "Смольный" Николай Третьяков.

Фото: пресс-служба Русского музея