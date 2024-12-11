Смольный собор готовится отметить свой 190-летий юбилей

Собор продолжает объединять учебные заведения города, предоставляя площадку для реализации различных студенческих инициатив, таких как выставки, концерты и благотворительные акции.

Протоиерей Петр Мухин, настоятель Смольного собора, поделился с "Петербургским дневником" планами празднования Дня российского студенчества и рассказал о мероприятиях, приуроченных к 190-летию собора.

Отец Петр объяснил, почему Смольный собор считается студенческим: император Николай I присвоил ему статус храма всех учебных заведений Российской империи. Собор продолжает объединять учебные заведения города, предоставляя площадку для реализации различных студенческих инициатив, таких как выставки, концерты и благотворительные акции. Вместе с Ассоциацией содействия духовно-нравственному просвещению "Покров", включающей более 30 петербургских вузов, за год организуется свыше 200 мероприятий.

День российского студенчества начнется с Божественной литургии, которую проведет митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В мероприятии примут участие ректоры, преподаватели, студенты и курсанты вузов. По окончании службы состоится церемония награждения Почетным знаком святой Татианы за значительный вклад в духовно-нравственное воспитание молодежи. Впервые за богослужением выступит хор Санкт-Петербургского государственного университета под руководством Эдуарда Кротмана. Завершится день Татьянинским балом в Художественно-промышленной академии имени Штиглица.

Почетный знак святой Татианы был учрежден в 1997 году и присуждается студентам и преподавателям петербургских вузов, представителям молодежных и общественных организаций за выдающиеся достижения в области просвещения и социальной деятельности среди молодежи. За время существования награды её удостоились более 1500 человек, в этом году знаки получат 48 лауреатов.

В рамках подготовки к празднованию 190-летия освящения собора, которое состоялось 20 июля 1835 года, запланировано множество событий. 16 февраля пройдет богослужение с участием хора Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, исполняющего "Литургию Иоанна Златоуста" Петра Чайковского. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне хор и симфонический оркестр Капеллы представят кантату Сергея Прокофьева "Александр Невский". Также запланированы различные форумы, круглые столы, семинары, выставки и выпуск книги, посвященной истории собора.

Фото: citywalls.ru (Perfectoriy @belimovgushchin)