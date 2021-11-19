Возле дома на Полевой улице прохожая нашла ящик с оружием

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Жительница Санкт-Петербурга нашла возле дома на Полевой улице ящик с боеприпасами и коробку с огнестрельным оружием. Женщина сразу же вызвала полицию. По данным 78.ru, в коробке оказались девять пистолетов, пять магазинов к ним, три винтовки, пулемётная лента, дуло от пулемёта, приклады и 24 спусковых механизма от автомата.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства, при которых оружие оказалось в общедоступном месте, выясняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что задержан водитель BMW, устроивший стрельбу на Парашютной улице.

Фото: Piter.TV