На растениеводство в Ленобласти потратят 1,6 млрд рублей

Специалисты будут сеять яровые зерновые, картофель, овощи открытого грунта, яровые масличные и кормовые травы.

В Ленинградской области почти 70 тыс. гектаров засеют яровыми культурами. К работам уже приступили в 12 районах, рассказали в администрации региона 31 марта.

В частности, в Волосовском и Лужском районах провели подкормку озимых зерновых на площади 1,7 тыс. гектаров. Кроме того, начаты боронование кормовых угодий, вспашка и дискование полей.

У нас большие потребности в зерновых – 1,9 млн тонн. Зерно идет на корма для животных, и наша задача – увеличить производство зерна для снижения себестоимости продукции. Для этого расширяем посевные площади. Олег Малащенко, вице-губернатор по АПК

Специалисты будут сеять яровые зерновые, картофель, овощи открытого грунта, яровые масличные и кормовые травы. На растениеводство выделено 1,6 млрд рублей в 2026 году.

Ранее на Piter.TV: озеленение Большого проспекта Васильевского острова начнут в 2026 году.

