На дорогах в центре Петербурга обнаружили глубокие ямы и выбоины

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга потребовала устранить глубокие ямы и выбоины в центре города. Об этом рассказали 7 апреля в надзорном ведомстве.

Дорожное покрытие требует ремонта на Витебской улице, Рижском проспекте и улице Циолковского. Глубина ям составляет более 8 сантиметров.

Выявленные недостатки представляют угрозу для жизни и здоровья участников дорожного движения: пешеходов, в том числе несовершеннолетних, водителей и пассажиров. Пресс-служба прокуратуры

Прокурор внес представление в адрес ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства", устранение нарушений контролируется.

