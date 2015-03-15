На дорогах в центре Петербурга обнаружили глубокие ямы и выбоины
Сегодня, 11:59
Глубина ям составляет более 8 сантиметров.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга потребовала устранить глубокие ямы и выбоины в центре города. Об этом рассказали 7 апреля в надзорном ведомстве. 

Дорожное покрытие требует ремонта на Витебской улице, Рижском проспекте и улице Циолковского. Глубина ям составляет более 8 сантиметров. 

Выявленные недостатки представляют угрозу для жизни и здоровья участников дорожного движения: пешеходов, в том числе несовершеннолетних, водителей и пассажиров. 

Пресс-служба прокуратуры 

Прокурор внес представление в адрес ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства", устранение нарушений контролируется. 

Ранее на Piter.TV: на Парашютной улице заменят 7 километров асфальта. Работы состоятся на участке от Долгоозерной улицы до Кольцевой автодороги.

Фото: Piter.TV 

