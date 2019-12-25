  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мигрант проведет 3,5 года в колонии за попытку дать взятку полицейскому в Приморском районе
Сегодня, 15:55
111
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

В Приморском районе Петербурга мигрант признан виновным в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщили в СК РФ 30 марта. 

Следствие установило, что в июле прошлого года фигурант, находясь около служебного автомобиля сотрудника полиции на улице Маршала Новикова, хотел помочь своему знакомому избежать привлечения к уголовной и административной ответственности. Обвиняемый попытался дать правоохранителю взятку в 100 тыс. рублей, полицейские отказался. Иностранца задержали на месте. 

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в исправительной колонии общего режима. 

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом предстанет петербуржец, предложивший взятку в 15 тыс. рублей за регистрацию авто. Средства были вложены в документы. 

Фото: pxhere 

Теги: взятка, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии