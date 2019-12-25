Мигрант проведет 3,5 года в колонии за попытку дать взятку полицейскому в Приморском районе

В Приморском районе Петербурга мигрант признан виновным в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщили в СК РФ 30 марта.

Следствие установило, что в июле прошлого года фигурант, находясь около служебного автомобиля сотрудника полиции на улице Маршала Новикова, хотел помочь своему знакомому избежать привлечения к уголовной и административной ответственности. Обвиняемый попытался дать правоохранителю взятку в 100 тыс. рублей, полицейские отказался. Иностранца задержали на месте.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в исправительной колонии общего режима.

