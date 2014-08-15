Сотрудник полиции из Всеволожского района изобличен в получении взятки в 170 тыс. рублей

Деньги были получены от работницы строительной фирмы.

Участковый по Всеволожскому району Ленобласти изобличен в противоправной деятельности. По предварительным данным, в мае полицейский получил 170 тыс. рублей от 35-летней работницы строительной фирмы за оказание содействия в оперативном составлении протоколов об административных правонарушений по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ без задержания мигрантов, которые работают в компании.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону 1 октября, материалы службы собственной безопасности полицейского Главка переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Фото: Piter.TV