Специалисты "А ДЕНЬГИ" рассказали о перспективах рынка микрофинансирования в России

Специалисты сервиса "А ДЕНЬГИ", проекта Альфа-Банка, представили свои прогнозы о перспективах развития рынка микрофинансирования в стране в обозримом будущем.

Наряду с глобальным трендом трансформации отрасли из разрозненной в более структурированную и регулируемую, были отмечены возможности для игроков, новые требования к прозрачности и безопасности услуг, а также общий вектор на цифровизацию.

Лидеры — проекты крупных банков

Одной из явных тенденций последних сезонов стало усиление присутствия банковских экосистем и их проектов в секторе микрозаймов, что говорит о потенциальной прибыльности сектора.

Крупные игроки запускают собственные цифровые платформы и "микрофинансовые" продукты под брендами, близкими к банкам, что позволяет им привлекать клиентов за счет узнаваемости и интеграции с уже существующими сервисами.

При сравнении предложений потенциальный клиент с большой долей вероятности может взять займ на карту* у активно рекламируемого сервиса от знакомого банка, даже если условия будут не такие выгодные, как в локальной МФО. (Оценивайте свои финансовые возможности и риски).

Цифровизация как главный драйвер

Цифровые технологии меняют клиентский опыт и операционные модели МФО: опционал на основе больших данных и машинного обучения, автоматизация, удаленная идентификация, выдача на карту — все это делает займы доступнее и дешевле в обработке для банковских проектов.

В то же время цифровизация позволяет масштабировать сервисы, снижать операционные расходы и быстрее реагировать на риски — при условии инвестиций в надежную IT-инфраструктуру и модели обнаружения мошенничества.

Борьба с мошенничеством и новые требования

Повышение числа жалоб и случаев мошенничества заставило регуляторов и рынок вводить дополнительные меры безопасности.

С сентября 2025 года были усилены требования к процедурам проверки соответствия данных заемщика и получателя средств при выдаче онлайн-займов. Это одна из практических мер, направленных на сокращение "дропперства" и схем с крадеными картами. Одновременно регуляторы настаивают на более строгом контроле процессов идентификации и мониторинга транзакций.

Также появился период "заморозки" после оформления кредита и поступлением денег на счет для оперативной реакции, если кредит был оформлен не самим человеком, либо для отказа от кредита после вдумчивого анализа личной финансовой ситуации.

Меры по снижению чрезмерной долговой нагрузки

Регуляторы последовательно вводят механизмы защиты заемщика: "период охлаждения" (возможность отказаться от навязанного продукта в короткий срок), ограничение одновременного объема дорогих займов у одного заемщика, корректировка подходов к оценке платежеспособности.

Также обсуждаются и принимаются законодательные инициативы, ужесточающие правила выдачи и ограничивающие параметры переплаты — все это направлено на снижение системного риска и уменьшение числа ситуаций с непосильной долговой нагрузкой.

Как отметили в "А ДЕНЬГИ", компании, которая получила премию Retail Finance Awards 2025 в категории "Цивилизация", этичная и честная модель бизнеса в МФО коммерчески успешна и устойчива. И вектор развития в этом направлении должен сохраняться.

Риски и возможности для рынка

Как отмечают в А ДЕНЬГИ, усиление регулирования может сократить число мелких игроков. Крупные банки и технологичные финтехы могут усилить свои позиции благодаря капиталу и технологическим решениям.

Эксперты финансового сервиса уверены, что российский рынок микрофинансирования в ближайшие годы будет эволюционировать в сторону большей цифровизации, усиленного банковского участия и более жесткого регулирования.

С другой стороны, мошенничество, злоупотребления займами, общий рост долговой нагрузки и неразумное отношение к "дорогим" кредитным продуктам все еще будут давить на кошелек потребителей, а макроэкономическая нестабильность и рост ставок будут влиять на спрос и качество портфеля.

*Изучите все условия займа. Оценивайте свои финансовые возможности и риски

Фото: unsplash (Vitaly Gariev)