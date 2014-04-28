Взрывоопасные обломки сбитого утром БПЛА найдены в Ленобласти

Место обнаружения оцеплено, проводятся необходимые мероприятия по разминированию.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 16 декабря информировал подписчиков своего Telegram-канала о нахождении взрывоопасных элементов беспилотника в Киришском районе между населёнными пунктами Кириши и Будогощь.

Беспилотный летательный аппарат был уничтожен системами противовоздушной обороны. Место обнаружения оцеплено, проводятся необходимые мероприятия по разминированию.

Напомним, что утром 16 декабря в Петербурге и Ленинградской области отмечались угрозы атак беспилотников. Как заявил Дрозденко, в небе над регионом уничтожили 6 БПЛА, один из которых упал именно в Киришском районе.

Кроме того, 16 декабря горожане Петербурга снова пожаловались на сбои мобильной связи.

Ранее мы сообщили о том, что несколько петербургских провайдеров ограничили доступ пользователей к YouTube.

Фото: Pxhere