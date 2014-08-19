  1. Главная
Шесть беспилотников сбили над Ленобластью
Сегодня, 9:44
Режим воздушной опасности отменен в регионе.

Над Ленобластью утром 16 декабря уничтожили шесть БПЛА в ходе отражения воздушной опасности. По словам губернатора Александра Дрозденко, пострадавших и разрушений нет. 

Отбой воздушной опасности в Ленобласти. 

Александр Дрозденко, губернатор 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцы 11 декабря пожаловались на сбои в работе мобильного интернета. Было получено 600 обращений от горожан. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

