Шесть беспилотников сбили над Ленобластью

Режим воздушной опасности отменен в регионе.

Над Ленобластью утром 16 декабря уничтожили шесть БПЛА в ходе отражения воздушной опасности. По словам губернатора Александра Дрозденко, пострадавших и разрушений нет.

Отбой воздушной опасности в Ленобласти. Александр Дрозденко, губернатор

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)