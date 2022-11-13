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В Стамбуле прогремел взрыв

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Появилась информация о погибших.

В центре Стамбула на  туристической улице Истикляль произошел взрыв. В городе сейчас паника. Район оцепили силовики. Об этом сообщили в CNN Turk.

По оперативным данным, в результате случившегося пострадало как минимум 11 человек. В tg-канале Shot рассказали  о четырех погибших. Информация уточняется. 

На место ЧП направили множество медицинских бригад. Полицейские эвакуируют людей с улицы Истикляль, где произошёл взрыв. По одной из версий, теракт устроил смертник. Информация проверяется.

Видео: Телеграм / Shot

Теги: взрыв в стамбуле, стамбул, улица истикляль
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Картина дня,

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