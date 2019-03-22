Взрыв на химзаводе в Китае: 47 человек погибли, более 600 пострадали

Количество жертв взрыва может возрасти, так как 90 человек в тяжелом состоянии.

Накануне, 21 марта, в 14 часов по местному времени в Китае произошел мощный взрыв на химическом предприятии. Piter.TV сообщал первые подробности и публиковал первые кадры с места происшествия.

Сегодня стало известно, что взрыв унес 47 жизней. Еще 640 человек пострадали, из них 90 человек находятся в тяжелом состоянии. Взрыв произошел на заводе Chenjiagang Tianjiayi в промзоне в провинции Цзянсу в городском округе Яньчэн. О причине взрыва до сих пор неизвестно. На предприятии производились пестициды.

Ранее на Piter.TV: В Ираке во время крушения парома погибли 93 человека, в том числе дети.

Видео: YouTube, Twitter