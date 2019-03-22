При крушении парома в Ираке погибло 93 человека

В сети опубликовано видео, как людей с парома сносит мощным течением реки Тигр.

Накануне, 21 марта, в Ираке перевернулся туристический паром.

Паром с туристами, среди которых было много детей, перевернулся и затонул недалеко от города Мосул. Вероятная причина трагедии, на судне был огромный перегруз. Сейчас сообщается, что погибших 93 человека. Большинство это женщины и дети, которые не умели плавать. Ситуацию усугубило сильное течение реки в месте трагедии.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования.

Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В. Путин

Видео: Twitter