Число жертв ЧП на химкомбинате в Ростовской области достигло четырех

Авария произошла 30 июля.

Четыре человека стали жертвами чрезвычайного происшествия на комбинате "Каменский" в Ростовской области. Об этом сообщил председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Четыре человека умерли в результате аварии и пожара на химкомбинате "Каменский". Соболезную родным и близким. Врачи борются за жизни других пострадавших. Хочется верить, что число жертв этой аварии больше не увеличится. Александр Ищенко, председатель ЗакСа Ростовской области

Напомним, авария произошла 30 июля. В цехе формования комбината произошло воспламенение изделий. В результате аварии химические ожоги получили семь человек. Они были отправлены в медицинское учреждение. В настоящее время пострадавшие введены в искусственную кому. По словам медиков, у некоторых пострадавших выявлены ожоги 100 процентов тела. Ведется проверка по факту ЧП. Предварительная причина аварии – нарушение технологического процесса.

Ранее на химзаводе в Германии прогремел мощный взрыв.

Видео: ВКонтакте / Подслушано в Каменске-Шахтинском