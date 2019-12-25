Житель Московского района сообщил о взрыве газа и пожаре. Спасатели огня не обнаружили

Инцидент произошел на третьем этаже в пятиэтажном жилом доме.

Житель Новоизмайловского проспекта сообщил о взрыве газа в его доме с дальнейшим возгоранием. Когда экстренные службы прибыли на место, запаха горения, гари или газа не было. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Сообщение о случившемся в доме №37 на третьем этаже поступило в 12 часов 2-го февраля. Специалисты перекрыли газ, когда прибыли на место. Обошлось без обрушения и пострадавших.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за год петербуржцы более 3,3 миллиона раз звонили в службу 112. Более 2 тысяч звонков перевели на службу газа.

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