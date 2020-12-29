За год петербуржцы более 3,3 миллиона раз звонили в службу 112

Операторы службы "112" кроме русского языка принимают сообщения на английском, немецком, французском, итальянском и испанском языках.

В Северной столице горожане более 3,3 млн раз обратились в службу 112. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по информатизации и связи.

Больше всего обращений зафиксировали в понедельник, 25 декабря. В этот день в службу обратились более 11,3 тысячи петербуржцев. Уточняется, что 92 тысячи перевели на номер скорой помощи, 72 тысячи — в полицию, а 6,5 тысячи — в пожарную. Также 2 тысячи горожан были переведены в службу газа.

Известно, что чаще всего горожане обращались в 112 по вопросам дорожно-транспортных происшествий.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболел 3041 человек.

Фото: Piter.TV