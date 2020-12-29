В Петербурге за сутки коронавирусом заболел 3041 человек

Из городских больниц выписали более 3,5 тысяч людей.

За сутки в России подтвердили 24 763 случая коронавируса в 85 субъектах, в том числе 3426(13,8%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3041 новый случай коронавируса, в Ленинградской области – 229. За последние сутки подтверждена смерть 570 пациентов. В Петербурге подтвердили 83 новых смерти от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 27 956 человек, в том числе 3551 человека в Петербурге и 243 – в Ленинградской области.

В Петербурге выросло число госпитализаций и обращений к медикам при коронавирусе после праздников.

Фото: Piter.tv