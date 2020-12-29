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В Петербурге выросло число госпитализаций и обращений к медикам при коронавирусе после праздников
Сегодня, 10:12
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nadezhda_sib

В Петербурге выросло число госпитализаций и обращений к медикам при коронавирусе после праздников

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Специалисты отметили, что это было ожидаемо.

В Петербурге вновь возросло количество пациентов с коронавирусом, которые обратились за помощью медиков, и число госпитализаций. Информация об этом содержится в справке межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса от 13 января. 

В документе отмечается, что это было ожидаемо из-за массового выхода граждан на работу и учебу. За сутки к медработникам обратились 4205 человек, а неделю назад их количество составляло 1581. Таким образом, рост составил 165%. Количество госпитализаций увеличилось почти на 4%. 

Несмотря на это, система здравоохранения готова к возможному росту заболеваемости: есть необходимый запас лекарств, более 20% коек свободны. Кроме того, число активных случаев снизилось на 3% по сравнению с прошлой неделей. 

Ранее стало известно о том, что власти не будут запрещать крещенские купания.

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, медицинская помощь, пандемия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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