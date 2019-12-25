В Петербург привезли 1,6 млн икринок форели

Все партии были допущены к дальнейшему следованию в адреса получателей.

В Пулково Управление Россельхознадзора провело ветеринарный контроль 1,6 млн икринок форели. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В грузовом терминале аэропорта Пулково за 2 дня осуществлен ветеринарный контроль четырех партий оплодотворённой икры форели общим количеством 1,6 млн икринок. Партии икры, которые прибыли из Москвы и Краснодарского края, предназначались для рыбохозяйственных компаний Санкт-Петербурга.

Все партии были допущены к дальнейшему следованию в адреса получателей.

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