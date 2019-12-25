В первом квартале 2022 года в Петербург ввезли 7,5 тыс партий пищевой продукции и кормов

Больше всего на территорию РФ было ввезено рыбы и рыбной продукции.

В первом квартале 2022 года должностными лицами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в пунктах пропуска в Петербурге и Ленобласти был проконтролирован импорт почти 7,5 тысяч партий молочной, мясной, рыбной продукции, кормов и кормовых добавок, а также 252 партий живых животных. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Больше всего на территорию РФ было ввезено рыбы и рыбной продукции – 77,3 тысячи тонн, мяса и мясной продукции – 44,5 тысячи тонн, кормов и кормовых добавок – почти 23 тысячи тонн, молока и молочной продукции – 16,8 тысячи тонн, а также живых животных – 361,6 тысячи голов. Продукция перемещалась из 70 стран мира в субъекты России.

Весь объём пищевых товаров, кормов, а также животные были проверены сотрудниками Россельхознадзора.

Также с начала года в Петербург привезли 236 тысяч тонн бананов.

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