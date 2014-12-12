С начала года в Петербург привезли 236 тысяч тонн бананов

Фрукты импортировались из Гватемалы, Коста-Рики, Эквадора, Колумбии.

С начала года в Большом порту Петербурга сотрудники Россельхознадзора проконтролировали ввоз более 236 тысяч тонн бананов. Фрукты импортировались из Гватемалы, Коста-Рики, Эквадора, Колумбии. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Партии фруктов, соответствующие карантинным фитосанитарным требованиям Евразийского экономического союза, после завершения контрольно-надзорных мероприятий проследовали в адреса получателей.

С начала марта в Петербурге контроль прошли 19 тысяч тонн фруктов.

Фото: pexels