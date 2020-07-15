Почти 300 тысяч квадратных метров жилья ввели в Петербурге за октябрь

Больше всего новостроек появилось в Московском районе.

В Санкт-Петербурге за октябрь 2025 года введено почти 300 тысяч квадратных метров жилья. По данным портала "Строительный Петербург", за месяц в эксплуатацию сдано 89 домов, включая индивидуальные, — это 7 639 квартир.

Инфографика: портал "Строительный Петербург"

Больше всего новостроек появилось в Московском районе: здесь введено два дома площадью свыше 97 тысяч квадратных метров. На втором месте — Приморский район, где завершено строительство двух домов на 1 447 квартир. Замыкает тройку Красносельский район — здесь построено 46 тысяч квадратных метров жилья.

Инфографика: портал "Строительный Петербург"

Вместе с жильём в городе ввели 18 социальных и инфраструктурных объектов. Среди них — школы, детские сады, поликлиника и спортивный комплекс. Новая школа на 1 100 мест открылась в Курортном районе, ещё одна на 700 учеников — в Петродворцовом. В Невском районе завершено строительство современной поликлиники, рассчитанной на 420 посещений в день.

Фото: портал "Строительный Петербург"