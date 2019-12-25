В марте в Петербурге сдали 193 жилых дома

Также ввели в эксплуатацию 11 объектов общегражданского назначения.

Приморский район оказался лидером по вводу жилья в марте 2022. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

За первый весенний месяц в районе сдали 2 дома на 1028 квартир. Общая площадь жилых помещений составляет 50 808,1 кв.м.

На втором месте по объему ввода оказался Выборгский район. Там достроили 4 дома на 964 квартиры — всего 42 715,4 кв.м жилья.

Тройку лидеров замыкает Красносельский район с 40 335,4 кв.м, одним домом и 664 квартирами. Всего в городе за месяц сдали 210 396,3 кв.м. жилья, что составило 183 дома на 3 488 квартир, включая индивидуальное строительство.

Кроме того, в марте ввели в эксплуатацию 11 объектов общегражданского назначения: котельную в Выборгском районе, подстанцию 110 кВ после реконструкции в Московском районе, склад со встроенными помещениями в Приморском районе.

Фото: Piter.tv