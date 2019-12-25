Больше 130 домов сдали в Петербурге в мае

Рекордное количество домов вновь сдали в Приморском районе.

За май в Петербурге сдали 138 домов на 5 436 квартир, включая индивидуальное строительство. Это составляет 251 352,00 кв.м. жилья, сообщил портал "Строительный Петербург".

Лидером по вводу вновь стал Приморский район. Там сдали 97 тыс. кв.м. жилья, а именно — 4 дома на 2 647 квартир. На втором месте оказался Пушкинский район с 2 домами на 1658 квартир и жилой площадью 74,7 тыс. кв.м. Тройку лидеров замыкает Петродворцовый район. Там разрешение на ввод получил 1 дом, в нем 461 квартира, а общая площадь составляет более 28 тыс. кв. метров.

Кроме того, в последнем весеннем месяце было введено 17 объектов общегражданского назначения. Например, гостиничный комплекс в Выборгском районе и гостиница в Кировском районе.



Фото: Piter.tv